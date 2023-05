Haaland | troppi gol | aggiorna il numero delle reti sugli scarpini… a penna

(Di lunedì 15 maggio 2023) Segna sempre il bomber norvegese tanto da rendere "già vecchie" le nuove scarpe edizione speciale per il record di gol in Premier League.

, infatti, era sceso in campo con un paio di scarpe speciali che avevano stampato il numero 35, ovvero il numero record di gol segnati fino a quel momento in Premier. Unica pecca: l'...Il Leeds ha cambiato ancora: ora c'è Allardyce Prima di concentrarsi sulla supersfida con il Real Madrid,e compagni proveranno ad archiviare senzasforzi la pratica Leeds . I Whites ...Lewa enon sono più un mistero, e nemmeno Ernia lo è: ormai, come ci raccontiamo nella ... Perché quelli che hanno qualche anno in più, invece, non mi pare si faccianoproblemi. Prendi ...

Ha segnato ancora e non pare avere intenzione di fermarsi. Parliamo di Erling Haaland, centravanti del Manchester City, che ha trovato il gol numero 36 in Premier League. Nella gara dei suoi Citizens ...Manchester City-Leeds è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.