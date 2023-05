Guardiani della Galassia Vol 3 guida il box office italiano | debutto fiacco per l' anime The First Slam Dunk

(Di lunedì 15 maggio 2023) L'inossidabileVol. 3ancora il boxcon altri 2,4 milioni di euro, seguito dall'hit Super Mario Bros, non sfonda l'The. Trend inalterati nelle sale italiane.Vol. 3 si conferma saldamente in testa al boxper la seconda settimana consecutiva con altri 2,4 milioni di incasso e altre 313.875 presenze (dati Cinetel) che lo portano a un lauto totale di 8 milioni. Il terzo e ultimo capitolosaga deisegna la miglior apertura del 2023 dopo Super Mario Bros. Il film e una netta crescita ...

Resta in cima alla classifica Cinetel del week end Guardiani della Galassia 3, la pellicola Walt Disney che ha incassato 2.434.886 euro per un totale in due settimane di 8.042.041 di euro. Saldo al secondo posto Super Mario Bros - il film, con 400.616 ...

Guardiani della Galassia vol. 3 ha chiuso in testa al Box Office Italia per il secondo weekend consecutivo, ed ora viaggia sopra gli 8 milioni.