Guardiani della Galassia Vol 2 | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di lunedì 15 maggio 2023)Vol. 2con due scene post-credits: vediamo Kraglin imparare a controllare la freccia telecinetica di Yondu; il leader dei Ravager Stakar Ogord si riunisce con i suoi ex compagni di squadra; Ayesha crea Adam, un nuovo essere artificiale con cui intende distruggere ie Groot diventa adolescente. Nell’atto finale del, Quill combatte Ego con i suoi nuovi poteri celestiali per distrarlo abbastanza a lungo da permettere agli altrie a Mantis di fuggire. La bomba esplode, uccidendo Ego e disintegrando il pianeta. Quill perde i suoi poteri celestiali subito dopo la morte di Ego. Yondu si sacrifica per salvare Quill e muore nel vuoto dello spazio. Dopo essersi riconciliata con Gamora, Nebula sceglie comunque di andarsene ...