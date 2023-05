Guardiani della Galassia 3 | Will Poulter sul futuro di Adam Warlock | Non ne ho idea | ma

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 15 maggio 2023) L'attore diVol. v3riflette suldinel Marvel Cinematic Universe. InVol. 3 abbiamo finalmente visto l'introduzione dinel Marvel Cinematic Universe, ma... Cosa ne sarà di lui in? Ne parla il suo interprete,. Attenzione: per chi non ha ancora vistoVol. 3 Nel terzo film dedicato aici viene presentato l'attesissimo...