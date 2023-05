Grotte di Pertosa-Auletta | la visita speleologica “complice” di una proposta di matrimonio

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi vuoi sposare?”. Così, nel bel mezzo di unaallediieri, il giovane Stefano ha chiesto alla sua amata Marta, di sposarlo. Unadiunica, quella dei due futuri sposi che presto coroneranno il loro sogno, così come da promessa fatta ieri in uno dei posti più belli e suggestivi al mondo, ledi, dove il giovane con tanto di anello con diamante, ha chiesto alla sua amata di sposarlo. A darne notizia, la Fondazione Mida, l’associazione che gestisce le, che dai suoi canali social si è congratulata con i due giovani: “L’ambiente magico della grotta, l’acqua e la complicità della ...

Un'eccellenza della produzione agricola locale, il carciofo bianco, è protagonista della tradizionale sagra del carciofo di, che si terrà il 5, 6 e 7 maggio, nel paese delledell'Angelo. La manifestazione è giunta alla 26esima edizione. Riprende dopo due anni di interruzione a causa del covid.

“I vini della dieta mediterranea Wine Tour: mese dei vini di Salerno in Campania” del Consorzio Vita Salernum Vites fa tappa a Napoli ...Auletta si appresta ad accogliere il terzo Festival dei Murales e a inaugurare una nuova opera d'arte che arricchirà il patrimonio culturale e artistico della città.