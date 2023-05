Graduatorie GPS | quando si possono inserire invalidità civile e legge 104?

... nella domanda per l'attribuzione delle supplenze è possibile solo richiedere l'attribuzione di contratti per le classi di concorso per cui si è inseriti nellee per le supplenze su......residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da... i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le, idonei ...... il doppio canale con assunzioni in ruolo su posti comuni anche dae per titoli conseguiti all'... la proroga della validità o messa ad esaurimento delledei concorsi ordinari e ...

Graduatorie GPS seconda fascia, con l’addio ai 24 CFU quali saranno i requisiti per inserirsi nel 2024 [VIDEO] Orizzonte Scuola

Il Tribunale di Roma condanna il MIM al riconoscimento dell’incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per una docente scavalcata da docenti aventi un minor punteggio.In attesa che venga convertito in legge, il decreto 44 del 23 aprile ultimo scorso, ha annunciato delle novità in merito all’assunzione in ruolo dei docenti di sostegno. Assunzioni GPS prima fascia e ...