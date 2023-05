GP | Charlene di Monaco torna in pubblico per lui | “Qui ho solo due amici”

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo l’incoronazione di Re Carlo,disi è ritirata a vita privata mentre suo marito Alberto ha portato avanti dal’agenda di Palazzo. Ma c’è un appuntamento che la Principessa non salterà per nulla al mondo, il Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo dove avrà modo di ritrovare uno dei suoi più grandi, il pilota della Ferrari Charles Leclerc.dioppressa dai pettegolezzidiè continuamente tormentata dal gossip. Le indiscrezioni, spesso false, su di lei sono aumentate esponenzialmente da quando è stata colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie che nel 2021 l’ha costretta all’isolamento per più di un anno, oltre a mettere seriamente a rischio la sua stessa vita. E poi i continui ...