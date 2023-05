Gotha è tornato!

(Di lunedì 15 maggio 2023) Immerso nella cornice della Terrazza Duomo 21, a un passo dalla Madonnina, affacciato sulla bellissima Galleria Vittorio Emanuele, va in scenaGiovedì 11 maggio, è ripartito l’attesissimo aperitivo formativo ideato da Erik Somaschini. Ospite speciale della prima serata Oscar Di Montigny, esperto internazionale di mega trends e innovative marketing. Tema dell’evento il futuro dell’imprenditoria responsabile e del networking professionale, argomento che accompagnerà questo intero chapter, che si concentrerà sull’Economia Sferica e sull’Humanovability, ovvero la centralità dell’essere umano negli ecosistemi economici globali. Mediapartner, quest’anno, Italia Economy. Di seguito il video integrale dell’evento: Leggi altre notizie suAnnalisa Pomponio L'articolo proviene da LOMBARDIA ECONOMY.

