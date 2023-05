Gomez a La7 | “Rischio nucleare? L’ha paventato pure il capo della Cia Di sicuro c’è solo che né Zelensky né Putin vogliono la pace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) “di deflagrazione atomica? Lo hannoilCia e lo stesso. Questa è una eventualità e dobbiamo fare di tutto per scongiurarla, ovviamente nel rispetto dell’aggredito, ma è troppo semplicistico dire: chi se ne frega. Perché non è giusto nei confronti dei cittadini italiani, buona parte dei quali, stando ai sondaggi, non condivide la politica decisa dalla maggioranza dei partiti presenti in Parlamento”. Così a L’aria che tira (La7) Peter, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, commenta le dichiarazioni del leader del M5s, Giuseppe Conte, che in una intervista a La Stampa ha parlato di “una possibile deflagrazione”.aggiunge: “IlCia primo ...