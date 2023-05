Golf | PGA Tour 2023 | Jason Day torna al successo dopo 5 anni trionfando nell’AT&T Byron Nelson

(Di lunedì 15 maggio 2023) Iisti del PGAsi mettono alle spalle un altro torneo, avvicinandosi sempre più all’appuntamento con il PGA Championship. Si è concluso infatti un equilibratissimo AT&T(montepremi 9,5 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1944, che ha fatto ritrovare ilall’ex numero uno del mondoDay. L’australiano piazza un super -9 nel quarto ed ultimo round riuscendo a risalire dalla quarta posizione. Per l’oceanico score complessivo di -23 (261), quanto basta per staccare di un colpo il sudcoreano Si Woo Kim e l’americano Austin Eckroat. -21 e quarta piazza per il cinese di Taipei C.T. Pan. Anche quest’ultimo sigla un ottimo -9 di giornata, recuperando 8 posizioni. Sul percorso par 71 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti) quinta ...

ORARI, TV E STREAMING - Il Championship 2023 sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv mentre Sportface vi racconterà il torneo giorno dopo ... Scottie Scheffler è in testa dopo il secondo giro all'AT&T Byron Nelson, torneo del Tour. L'americano, numero 2 mondiale, a metà gara ha un colpo di vantaggio sul suo connazionale Ryan Palmer e sul canadese Mackenzie Hughes, entrambi 2/i con 129 (-13).

