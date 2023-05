Golden Gala | quante stelle a Firenze | Jacobs-Kerley la sfida stellare nei 100 metri

(Di lunedì 15 maggio 2023)sarà il centro dell’atletica mondiale nel prossimoil 2 giugno. Nell’evento dedicato a Pietro Mennea, nei giorni scorsi erano stati anticipati alcuni grandi protagonisti i vari Marcelle Filippo Tortu a rappresentare la nostra Italia. Nella mattinata di lunedì 15 maggio sono stati ufficializzati tutti gli atleti presenti. I due atleti italiani non saranno gli unici grandi protagonisti: infatti, asaranno previsti ben 15 campioni olimpici e 31 campioni del mondo. Nelle ultime ore è stata ufficializzata anche la presenza di dell’attuale leader mondiale stagionale Ferdinand Omanyala (Kenya), capace di correre in 9.84 sabato scorso a Nairobi oltre al nostroed alla stella statunitense Fred(Usa). I due infiammeranno le ...

Si arricchisce di protagonisti ildi Firenze. Ci saranno 15 campioni olimpici e 31 campioni del mondo, in carica o in carriera, 95 medaglie complessive tra i Giochi di Tokyo, i Mondiali indoor di Belgrado e i Mondiali di ......

Golden Gala: svelati tutti i protagonisti. C'è pure Omanyala Virgilio Sport

Marcell Jacobs, Fred Kerley, Trayvon Bromell e l'attuale leader mondiale stagionale Ferdinand Omanyala sono tra i protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea, la cui 43/a edizione si disputerà il 2 giu ...Un cast eccezionale per una serata indimenticabile di atletica: 15 campioni olimpici e 31 campioni del mondo, in carica o in carriera, 95 medaglie complessive tra i Giochi di Tokyo, i Mondiali indoor ...