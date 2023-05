Glossario Scommesse Sportive

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 maggio 2023) A Accettazione (della scommessa): Rappresenta la giocata effettuata e la sua relativa ricevuta di scommessa avvenuta e certificata da AAMS, secondo la normativa italiana Accumulator Questo termine indica la scommessa multipla con un determinato numero di avvenimenti sportivi a discrezione del giocatore. Condizione necessaria per la buona riuscita è che tutti i pronostici della scommessa multipla siano stati indovinati. Antepost Questo termine indica i pronostici relativi a squadre o singoli atleti che gareggiano in competizioni che si prolungano nel tempo. In questo caso le quote variano nel tempo adattandosi al modificarsi della situazione. Esempi di antepost: i pronostici sul tennista che vincerà l’US Open, la squadra che vincerà la Bundesliga o la nazionale che vincerà i mondiali di calcio. Asian Handicap LeAsian Handicap mirano a eliminare la possibilità ...