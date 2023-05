Gli ultras del Milan | «È stato un confronto pacifico volutamente travisato dai giornalisti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 maggio 2023) Comunicato della Curva Sud del, che si presentano come Curva Sud Banditi, dopo la scena di sabato a La Spezia con la squadre e Pioli catechizzati daglirossoneri capitanati da Francesco Lucci. Qualcuno hafrainteso (ed è un peccato) le immagini del dopo partita di Spezia-perdendo così un’occasione eccezionale. Moltie non solo (in palese malafede) hanno attaccato la società per aver permesso l’incontro tra squadra e tifosi, al solo scopo di screditare la bontà dell’accaduto per creare ulteriore tensione in vista del derby di ritorno. Che si trattasse di una situazione dipacifica, caratterizzata dall’incredibile rapporto che si è creato tra questa squadra e il pubblico di San Siro, mai come oggi un tutt’uno con la Curva, era ...