Gli ex allievi commentano la vittoria di Mattia Zenzola ad Amici 22

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ladiad22 è l’argomento del giorno sui social. E proprio sui social sono arrivate anche le reazioni degli altridella scuola eliminati durante il corso del serale del talent. A commentare sono stati, in particolare, gli ex ballerini e colleghi del vincitore dell’edizione. Megan Ria ha solo pubblicato una serie di emoji mentre il suo fidanzato Gianmarco Petrelli ha fatto i complimenti ae l’in bocca al lupo a tutti gli altri ragazzi:finisce ora, bravo! In bocca al lupo a tutti i miei compagni, è stato bellissimo tutto. Grazie. Maddalena Svevi, che conè stata anche fidanzata all’inizio del programma tv, ha pubblicato una foto dellacon tre ...

Campionati Italiani Giovanili di Corsa in Montagna Nella categoria, 4,5 km di gara per loro ... un abbinamento che già prima di lui fecero, solo per restare traazzurri top, Yeman Crippa e ...Nella stessa categoria Edoardo Soldano chiude 26°, Matteo Vista, tra, 30° e la piccola Sabrina Muciaccia, alla prima esperienza al Campionato Italiano, 21 "I ragazzi hanno dato ...Ecco un resoconto della bella esperienza degli studenti dell'istituto superiore Cavour al "Beach & Volley School" di Bibione. Divertimento, allegria e anche la possibilità di condividere giornate di ...

ISTITUTO CAVOUR – Gli allievi al “Beach & Volley School” di Bibione vercellioggi.it/

I l vincitore di Amici 2023 è Mattia Zenzola. Il ballerino ha avuto la meglio sugli altri tre finalisti, in particolare su Angelina Mango, seconda classificata. Una finale – quella andata in onda ...Dopo la finale di Amici 2023 e il trionfo di Mattia, il prof Todaro non risparmia una frecciatina sui social contro i detrattori ...