Giugliano | ieri la marcia solidale di “Braccialetti rosa”

Mister Ferraro, andato vicino alla vittoria della Poule Scudetto lo scorso anno col(... Sì, ho incontratoin sede il vice presidente Grella e il direttore Laneri: non abbiamo parlato del ...Il Ct Carmine Nunziata ha infatti ufficializzatole convocazioni per la rassegna iridata che ... Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento), Jacopo Sassi (), Gioele Zacchi (Sassuolo). ...Spallettiera a pranzo da Mimì alla Ferrovia e oggi è a Milano: 'Non conosco la Ferrovia, andrò a piedi alla stazione', ha spiegato incuriosito ai cuginiche avrebbero voluto farlo ...

Giugliano in Campania, inseguimento termina contromano: un arresto 2a News

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio ...GIUGLIANO – Scene da film quelle viste ieri a Varcaturo dove un’auto, probabilmente a causa dell’alta velocità, è finita completamente fuori strada nel tratto di via che porta all’imbocco della tangen ...