Giro d’Italia | il ciclista maglia rosa costretto al ritiro | il motivo è clamoroso

(Di lunedì 15 maggio 2023) Positivo il protagonista del! Brutto colpo per il ciclismo, espulsa immediatamente laPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La notizia che ha dell’incredibile e che ha lasciato senza parole il mondo del ciclismo è appena arrivata e riguarda Remco Evenepoel, giovane talento e protagonista assoluto del, che è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Alla fine del brano, Jack Black prende ini fan (oppure no, ...sperare nell'arrivo imminente di un nuovo disco dei Tenacious. ... prossimi ad arrivare in Europa (e in) Video Games è la ...Il campione del mondo belga, Remco Evenepoel , appena ripresa la maglia rosa aldopo aver vinto per appena un secondo la cronometro di domenica, è stato costretto ad abbandonare la corsa perché positivo al Covid , dopo i controlli della sua (prudente) squadra. Nella ...Dopo i tamponi fatti dalle squadre si sono già ritirati sei corridori: l'ultimo è stato Remco Evenepoel, il più atteso e il primo in ...