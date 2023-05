Giro d’Italia 2023 | Patrick Lefevere su Evenepoel | “Nessun rischio | tornerà più forte”

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) La notizia è ormai nota: Remcoè risultato positivo al Covid e per questo ha deciso, insieme al suo staff medico, di abbandonare il. Abbandona da Maglia Rosa e dopo aver vinto due tappe nei primi nove giorni di corsa, compresa la cronometro di ieri, disputata con ogni probabilità già da positivo. Il comunicato della Soudal Quick Step recita così: “Il belga è stato costretto a dire addio al primo Grand Tour della stagione dopo che un test di routine effettuato prima del primo giorno di riposo è risultato positivo al Covid-19”. Test fatto autonomamente dal team belga, che autonomamente ha preso anche la decisione di fermare il Campione del Mondo. Non esiste infatti alcun regolamento attualmente in atto alche preveda che un corridore debba ...