Giro d’Italia 2023 | il percorso e le tappe della seconda settimana Attesa per Crans Montana e Bergamo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Iltira il fiato dopo nove. Oggi la carovana si riposa dopo nove, ma da domani si ricomincia con lache promette di trasformare la classifica generale, già orfana di Remco Evenepoel causa COVID, oltre a regalare opportunità di vittoria un po’ per tutti i gusti. DECIMA TAPPA (16 maggio): Scandiano-Viareggio Si riprende a marciare con una frazione che potrebbe vedere la fuga essere portata a compimento. Nella prima parte si sale costantemente fino ai 1527 metri del Passo delle Radici, ma da lì l’unica difficoltà è il quarta categoria di Monteperporli, per un finale perlopiù pianeggiante. Nel caso gli sprinter sopravvissuti potrebbero dire la loro. UNDICESIMA TAPPA (17 maggio): Camaiore-Tortona Questa è una tappa adatta alle ruote veloci. Ci ...

CESENA " Giornata sull'altalena per Remco Evenepoel. Il belga prima conquista la seconda cronometro del2023, la Savignano sul Rubicone - Cesena di 35 chilometri, riprendendosi la maglia rosa. Poi, in serata, è costretto a dire addio alla corsa perchè positivo al Covid - 19 dopo un test di ...