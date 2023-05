Giro d’Italia 2023 | Evenepoel costretto al ritiro per Covid | “È stata un’esperienza speciale”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Attraverso un post sui social, Remcoha annunciato ildal. Il corridore del Team Quick-Step, maglia rosa, è infatti risultato positivo al-19. “È con il cuore pesante che devo annunciare che lascerò ila causa della positività al-19 dopo aver sostenuto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo – si legge -. La mia esperienza qui èdavveroe non vedo l’ora di gareggiare nelle prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che si sono tanto sacrificati nella preparazione del, sono molto orgoglioso di lasciare con 2 vittorie di tappa e 4 maglie rosa. Grazie ...

...in Serie A ha reso stupenda la stagione del club più antico'...in Serie A ha reso stupenda la stagione del club più antico, ... promettendo una notte di gioia e delirio inper la città. ......giorno dell'apparizione c'erano persone arrivate da tutta, ... alimentando un'affari da centinaia di migliaia di euro ...Entrambi, per motivi diversi, il primo per presunto doping, il secondo per Covid, hanno dovuto lasciare ilin maglia rosa. Remco condivide la stessa sorte anche con Marco Pantani , l'...