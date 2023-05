Giro d’Italia 2023 | Caruso non delude | Milan e Bais protagonisti nella prima settimana

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il primo giorno di riposo in questosegnala inequivocabilmente la fine della. Si chiude dunque quella fase della Corsa Rosa che, oltre a regalare spettacolo in corsa e fuori, ci aiuta sempre ad avere indicazioni sul prosieguo della gara, lasciando però aperte ancora tutte le possibilità. I colpi di scena e le emozioni certo non sono mancate, alcune anche regalate dai corridori italiani. Andiamo dunque ad analizzare come si sono comportati i corridori “di casa” nelle prime nove frazioni del. Partiamonostra carrellata da Damiano, unica certezza azzurra per la classifica. Il siciliano arrivava a questocon alle spalle un’ottimodi Romandia, ma anche una serie ...