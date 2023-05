Giro d’Italia 2023 | arriva in Toscana Tappa a Viareggio colorata di rosa

Ildovrà rinunciare venerdì 19 maggio alla Cima Coppi al Colle del Gran San Bernardo . La decisione è stata comunicata dagli svizzeri alla Regione, come conferma il sindaco di Saint - Rhémy ......transizione e sicurezza energetiche voluti dall'Ue e dall', ... La parola'ordine per descrivere la filiera rappresentata è: ...positivo per il 71% delle imprese e il 58% ha incrementato il'...... per la leader di Fratelli. E invece, quando ancora è ... è avanti rispetto a Nicoletta Fabio, e al secondoproverà a ...

Clamoroso al Giro d'Itallia! La maglia rosa Remco Evenepoel dopo la crono di Cesena si ritira perché positivo al covid Eurosport IT