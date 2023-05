Giro d' Italia 2023 | 10° tappa Scandiano-Viareggio | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ild'numero 106 riparte dopo il primo giorno di riposo e, soprattutto, dopo il clamoroso ritiro, per Covid, della maglia rosa Remco Evenepoel, che cede il simbolo del primato al britannico Geraint Thomas. La corsa riprende con la frazione numero 10 dadi 196 km. Ildella 10°La 10°deld', in programma martedì 16 maggio, partirà da, in provincia di Reggio Emilia e, dopo aver interessato anche la provincia di Modena, si concluderà ain provincia di Lucca dopo 196 km. Ilattraversa l'appennino toscano per approdare sulla costa tirrenica della Versilia. Nella prima parte, ...