Giornata della Famiglia – L’Assessora Baldassare | “Per la Regione Lazio si tratta di una priorità”

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Oggi è lainternazionale, una data che sta particolarmente a cuore a questa Giunta, che ha messo le famiglie in cima alle proprie. Perché laè la più piccola cellula costitutivasocietà. E se lasta bene, la società sta bene. Laè memoria e radici di un popolo, attraverso i nonni; è il presente del lavoro, delle mamme e i papà che ogni giorno portano avanti il Paese; è il futuro, grazie ai più giovani, che ambiscono a costruire un’Italia migliore. Laè amore gratuito, luogo di dialogo, crescita e confronto fra generazioni; è luogo di cura, dei più fragili, ma anche cellula fragile di cui noi tutti dobbiamo prenderci cura. Le famiglie sono in difficoltà: dal ...

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, Sampdoria ed Empoli si affrontano per la 35esimaSerie A ...Per lo spagnolo si trattaterza sconfitta nell'anno. Il campione iberico non perdeva dalla ... Alcaraz si è anche arreso a un giocatore fuori dalla top 100 Gli italiani in gara in: ...I tre colpi più belli del lunedì agli Internazionali ...

Blu la Fontana del Nettuno per Giornata della sclerosi tuberosa Agenzia ANSA

La quarta giornata della prima fase dei Mondiali 2023 di hockey su ghiaccio è andata in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo lunedì 15 maggio. Girone A Nella prima partita del ...Previsioni astrologiche e oroscopo per la giornata del 17 maggio 2023: giro di boa infrasettimanale positivo per Sagittario e pochi altri ...