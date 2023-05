(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 15 maggio si celebra lainternazionale, istituita nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per diffondere ...

Il 15 maggio si celebra lainternazionaleFamiglia, istituita nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per diffondere ...Time - restricted eating Questa forma di alimentazione "prevede di inserire nell'arcoalmeno 12 ore di digiuno consecutive corrispondenti alle ore serali e notturne. E qui la scienza ......quadrati di territorio in 3 giorni di contrattacchi - un dato del think tank Usa Isw - nell'ultimal'esercitodi Kiev ha riconquistato più di dieci posizioni nei sobborghi a nord a sud...

Buona festa della mamma 2023, frasi e immagini da inviare su WhatsApp Corriere della Sera

Silenziose e green: quanto costa ricaricare in Italia le auto elettriche Ecco le principali tariffe del momento.L'affluenza alle amministrative in questa prima giornata di voto è in forte calo. Il dato registrato da Eligendo, la piattaforma dedicata del Viminale, dopo le 23, dalle 5.378 sezioni valutate… Leggi ...