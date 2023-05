Giordano Riello | l' imprenditore che portò per la prima volta l' aria condizionata in Italia

(Di lunedì 15 maggio 2023), l'che per primo ha portato i condizionatori in, è morto domenica a 97 anni nella sua casa di Porto di Legnago ( Verona ). Uomo cresciuto a pane e officina in una ...

, l' imprenditore che per primo ha portato i condizionatori in Italia, è morto domenica a 97 anni nella sua casa di Porto di Legnago ( Verona ). Uomo cresciuto a pane e officina in una ...AGI - È morto a 97 anni nella sua abitazione in provincia di Verona l'imprenditore, pioniere degli impianti di climatizzazione in Italia. Nel 1961aveva fondato la Aermec , azienda oggi leader del settore. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo ...Fuori Fabio Fognini e Camilla Giorgia • È morto, fondatore di Aermec, re dei condizionatori. Aveva 97 anni Titoli Corriere della Sera: 'Kiev vincerà entro l'anno' la Repubblica: ...

Morto Giordano Riello, padre dei climatizzatori in Italia Corriere della Sera

Giordano Riello, l'imprenditore che per primo ha portato i condizionatori in Italia, è morto domenica a 97 anni nella sua casa di Porto di Legnago (Verona). Uomo cresciuto a pane ...Addio a Giordano Riello, l'imprenditore, pioniere dei climatizzatori in Italia è morto a 97 anni nella sua casa di Porto di Legnago (Verona). Uomo cresciuto a pane e officina in una… Leggi ...