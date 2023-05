Gianni Morandi annuncia la tour estivo Il 20 agosto sarà a Caserta all’Arena dei Pini

Diventa anche conduttore , al fianco di, per il Festival di Sanremo 2012. Nel 2023 esce Scordato in cui Papaleo è sia regista che interprete. Una carriera ricca di successo, ad oggi ...È un sentimento che, mi ha confessato il mio caro amico, ha sempre provato anche lui. Raccogli successi e ti senti comunque precario, ti dici: ok, ora finisce tutto".in ......sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Politica...] Politica l'assessore regionale Berrino: 'la situazione di difficoltà causata dall'emergenzaha ...

Roberto Tiranti, il mio tour con Gianni Morandi Il Piccolo

Al Bano Carrisi in tour in Italia, si racconta «Non vedo l’ora di tornare a Sanremo, però stavolta come concorrente» ...Ecco tutti i cantanti italiani che hanno partecipato all'Eurovision dagli anni 50 a oggi e la loro posizione nella classifica finale del contest europeo.