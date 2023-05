(Di lunedì 15 maggio 2023) Quest’anno l’economiana è quella più intra le grandidell'Unione europea. "Quest’anno l’avrà unadell’1,2%, un fatto significativo anche perché è lapiù elevata tra leeuropee", ha detto il commissario europeo per gli Affari...

"Proiettiamo per l'la crescita più alta tra le maggiori economie europee", ha detto il commissario all'Economia Paolo. "L'ha avuto una crescita negli ultimi tre anni pari al ...Lo ha affermato il Commissario europeo all'Economia, Paolorispondendo a una domanda sull'nella conferenza stampa sulle previsioni economiche. "L'ha avuto una crescita negli ......'che avrà una crescita quest'anno del 1,2%. Credo che sia un fatto significativo, anche perché è la crescita più elevata fra le tre maggiori economie europee"."Certo - ha sottolineato...

Gentiloni: "Italia ha la crescita più alta tra le maggiori economie Ue" EuropaToday

Bruxelles, 15 mag. (askanews) - Sulle prospettive di crescita dell'Italia, "credo che per l'Italia sia interessante che nell'anno in corso ...“Sono dati incoraggianti, quelli che emergono dalle stime di primavera della Commissione, che nell'anno in corso proiettano la crescita italiana più alta ...