Gazzetta – Napoli | Raspadori e Simeone restano | Ndombele ai saluti

2023-05-13 Per l'obbligo col Sassuolo assegno da 25 milioni. Altri 12 milioni per il Cholito. Via Bereszynski Sta per arrivare il tempo dei riscatti e il Napoli è pronto a confermare il suo attacco, il migliore in Italia e fra i top della Champions. Perché se per Giacomo Raspadori c'è un obbligo, lo stesso non è scattato formalmente per Giovanni Simeone ma il club azzurro comunque si terrà l'attaccante sudamericano, il primo argentino a vincere uno scudetto a Napoli dopo Maradona. Sì perché il prestito oneroso di Simeone (3 milioni) prevede un riscatto obbligatorio del club azzurro a due condizioni: la qualificazione in Champions e la realizzazione di 20 gol. La prima condizione si è avverata e non c'è dubbio che il ...