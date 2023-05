Gazzetta | “Addio Kim? Il Napoli vuole il gioiello dell’Ajax!”

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’edizione online delladello Sport ha parlato del possibilediMin Jae ale di quelli che potrebbero essere i suoi sostituti nel cuore della difesa azzurra guidata, si spera, da Luciano Spalletti. Di seguito quanto riportato dall’edizione online del quotidiano ed evidenziato dalla nostra redazione: La società azzurra si sta guardando intorno, sono usciti i nomi di Scalvini dell’Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda, Danso del Lens ma non solo. Attenzione però all’ultimo nome finito nella lista del, si tratta di Jurrien Timber dell’Ajax. Difensore olandese classe 2001 che sta facendo molto bene e si sta mettendo in mostra. Il problema è che, come Scalvini, costa tanto. Nessuno nasconde però la speranza chedecida di restare. Scalvini ...

Con un velo di ironia e un pizzico di malinconia, Nino Frassica ha commentato l'di Fabio Fazio alla Rai durante la puntata di "Che tempo che fa" di ieri. "Al tavolo siamo 13... non vorrei che portasse male e ci tolgono la trasmissione", ha scherzato Frassica, palesando la ...La rassegna stampa mattutina di Fiorello a Viva Rai2! non poteva ignorare il caso Fabio Fazio , all'indomani dell'annuncio dell'del conduttore alla Rai per passare a Discovery. Lo showman ha mostrato una foto di Fazio scarabocchiata con scritto "Che tempo che faceva": "Salutiamo Fabio Fazio, ciao ti vogliamo bene. ...Quel cappello a tese larghe alla Tex Willer che svettava tra i tavoli e tra migliaia di giocatori era il segnale inconfondibile che eri nel posto giusto se volevi giocare un grande torneo di poker. ...

Milan, tanti nomi in uscita: le percentuali di addio della Gazzetta Milan News

Iscrizione avvenuta con successo. mentre la seconda è chiamata a riallacciare i rapporti con un club che nella passata estate aveva interrotto bruscamente ogni tipo di discussione dopo che nemmeno una ...Il Mantova dovrà ricostruire tutto nella prossima stagione, indipendentemente dall'eventuale ripescaggio in Serie C già annunciato dal presidente Filippo Piccoli. Come ...