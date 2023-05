Gattuso pronto a tornare in panchina | contatti avviati con il club

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo l’esperienza negativa a Valencia terminata con le dimissioni, l’ex allenatore di Milan e Napoli èa rimettersi in gioco dalla prossima stagione PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tre settimane cruciali e poi la stagione 2022-2023 andrà in archivio. Quella che è stata l’annata più anomala della storia del calcio, con i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Allegri, contattato da De Laurentiis per guidare il Napoli dopo, suggerì il nome di ... Il parrucchiere vomerese Marco De Lillo si dicead applicare ciocche azzurre a tutte le donne. ...... un supereroe silenzioso che, nei momenti più bui, si fa sempre trovare. Carisma, ... a pochi giorni dalla cessione delle quote dei Petroni, Tano è retrocesso con la squadra diin Serie C,...Gli ho detto: Non so se andro' avanti con, tu tieniti. Rispose: Presidente, a giugno vengo ma adesso non me la sento. Insistetti: No, se io dovessi avere dei problemi e decidessi di ...

Gattuso pronto a una nuova avventura, può ritornare in Grecia: le ... CalcioNapoli1926.it

Dopo l'esperienza negativa a Valencia terminata con le dimissioni, l'ex allenatore di Milan e Napoli è pronto a rimettersi in gioco dalla prossima stagione ...Ritorno in panchina per Gennaro Gattuso, svelato il suo futuro dopo il passato recente vissuto al Valencia. Non è andata benissimo al tecnico ex Milan e Napoli in Italia, tra le altre, dopo l’esperien ...