(Di lunedì 15 maggio 2023)ha inaugurato la stagione 2023 con l’obiettivo di coinvolgere e conquistare tutta la famiglia con esperienze inedite e momenti di intrattenimento unici per ogni fascia di età. Fra le novità, per i piccolissimi di casa, arriva iled imperdibile Meet&Greet:Meet&Greet –con JJ! JJ, l’inconfondibile protagonista dell’amata serie prescolare(creata per accompagnare con positività

Si sono appena chiusi i cancelli diMagic Halloween e - in attesa della prossima riapertura per Magic Winter - si traggono le conclusioni della stagione. Il 2018 si ...Mancano solo tre mesi all'inaugurazione dell'attesissimoMagic Hotel - terzo hotel interamente tematizzato dedicato al tema Magia di- e le prime camere ...Trentaquattromila tegole viola, tre edifici per un totale di 7.200 metri quadrati e 20 milioni di euro investiti per il terzo hotel a tema di. Immerso nel verde della ...

Gardaland Resort: il nuovo CoComelon Meet&Greet balla con JJ 2a News

Gardaland ha inaugurato la stagione 2023 con l’obiettivo di coinvolgere e conquistare tutta la famiglia con esperienze inedite e momenti ...