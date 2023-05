Galliani | “Milan nel cuore Non riesco a guardare le partite del Monza”

Insieme a lei, ci saranno anche: Adriano, storico Ad del; Federica Pellegrini , reduce dalla sua avventura a Pechino Express 2023 e il cantante Blanco . E ancora, il Segretario ...Inoltre, saranno ospiti della trasmissione: Adriano, storico Ad del, Federica Pellegrini, Blanco. E ancora il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; Chiara Amirante, ...Commenta per primo L'ad del Monza e all'epoca dei fatti di Calciopoli ad del, Adriano, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha raccontato un retroscena di quell'estate 2006 sull'interrogatorio e sui lavori della giustizia sportiva che portarono poi ...

Galliani: 'Sarri si giocò la panchina del Milan per una frase su Berlusconi' Calciomercato.com

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...