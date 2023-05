Gagauzia | uno strano avamposto filorusso puntato sull’Ucraina

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag – Entità territoriale autonoma della Moldavia, popolata da poco più di 157mila abitanti, la semisconosciutabalzò – per un attimo – agli onori della cronaca lo esattamente un anno fa. Come mai? Perché secondo alcuni analisti la regione più povera della nazione più povera d’Europa, rischiava di trasformarsi in base d’attacco per le truppe russe verso l’oblast’ di Odessa. Sì perché lanon è semplicemente una piccola regione di un piccolo Stato confinante con l’Ucraina sud-occidentale, è anche e soprattutto terra di filorussi che parlano e pensano in russo, tra statue di Lenin e nostalgie sovietiche. Dal maggio 2022 però, nulla si è davvero mosso in quel lembo. Almeno fino a ieri, quando insono arrivati i risultati delle elezioni per la carica di sindaco, vinte dalla candidata del Partito Sor, ...