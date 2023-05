Full Monty – La serie | trailer e key art ufficiali svelati da Disney+

(Di lunedì 15 maggio 2023)ha finalmente rilasciato ilufficiale e la key art di– la, l’attesissimo show originale che debutterà in Italia il 5 luglio. La, ispirata all’acclamato film britannico, vedrà il ritorno di molti personaggi amati dai fan. Trama e ambientazione della– laè ambientata 25 anni dopo gli eventi del celebre film britannico, e segue le vicende dello stesso gruppo di protagonisti nella città post-industriale di Sheffield. Lasi concentrerà sui personaggi che affrontano le sfide di un mondo in cambiamento nei settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego. La trama si svilupperà tra momenti comici, drammatici e situazioni disperate, ...

