... si tratta di un dato quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo il livello più alto da quandoha iniziato a raccogliere dati2009". Lo riporta l'...La premier Meloni sulla strage di migranti: 'non ci avvertì del rischio naufragio' - video '... L'emergenza l'abbiamo avuta2011 con le primavere arabe, quando sono sbarcate in Italia oltre ...Invece l'EuropaConsiglio europeo di Helsinki del '99 alzava l'asticella fissando i presupposti ... Stando così le cose, non è detto che in un futuro non vengano militarizzati i confini;ha ...

Migranti, Frontex: nel Mediterraneo 42mila arrivi illegali, è record TGCOM

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Secondo Frontex, "gli ingressi illegali di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale sono aumentati a quasi 42.200 nel periodo gennaio-aprile 2023: si tratta di un dato quadruplicato rispetto all ...