Francesco Totti e Noemi Bocchi al Foro Italico | il capitano star sugli spalti | poi il match di padel con Sinner

(Di lunedì 15 maggio 2023) Uniti dalsbarca aldi Roma per sfidare a colpi diil tennista italiano Jannik. In prima fila con lui, l'immancabile compagna...

Uniti dal Padel .sbarca al Foro italico di Roma per sfidare a colpi di padel il tennista italiano Jannik Sinner . In prima fila con lui, l'immancabile compagna Noemi Bocchi , che fa il suo ingresso ...Appuntamento imperdibile quest'oggi al Foro Italico, dove Jannik Sinner esi 'sfideranno' a padel nel piazzale da cui si accede alla Sala delle Armi. Alle ore 14.15 il numero uno del tennis italiano e la bandiera della Roma incroceranno le racchette per ...Jannik Sinner sfida.... a Padel. Alle 14.15 nel piazzale da cui si accede alla Sala delle Armi l'ex capitano della Roma, che nel padel ha anche investito, e l'attuale numero 8 del mondo, si sfideranno ...

Ilary Blasi, schiaffo del tatuatore a Totti: "Gli avevo detto di non farlo" Liberoquotidiano.it

Uniti dal Padel. Francesco Totti sbarca al Foro italico di Roma per sfidare a colpi di padel il tennista italiano Jannik Sinner. In prima fila con lui, l'immancabile compagna ...Francesco Totti e Jannik Sinner sono arrivati al campo padel, di fronte all'Ostello della Gioventù, circondati - appunto - da un centinaio di bambini in festa. Le scolaresche ...