Francesco Bagnaia | “Ho male alla caviglia | ma nulla di rotto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023)e Maverick Vinales sono stati protagonisti di uno sfortunato incidente che ha costretto entrambi a chiudere la gara del GP di Francia ben prima della sua fine. Ci sono stati momenti di tensione tra i due, che poi si sono calmati una volta arrivati ai box. Così il pilota della Ducati ha provato a chiarire le dinamiche dell’incidente più tardi in sala stampa. Per il momento per lui si parla di una distorsione. Queste alcune delle sue parole.: “Incidente? Circostanza sfortunata” (Credit foto – pagina Facebook del centauro italiano)Queste dunque le parole di Pecco al termine della gara raccolte da moto.it: “Ho: sembra che non ci sia niente di ...