Fotografano la scheda elettorale | denunce e sanzioni nel Napoletano

A Pomigliano i carabinieri della locale stazione sono intervenuti – su richiesta del presidente del seggio – nella scuola Sulmona di via Pertini. Denunciato un 60enne incensurato del posto beccato mentre scattava la propria preferenza, aveva dimenticato di "silenziare" il cellulare. La scheda di voto è stata annullata. Analoga sorte per un 44enne incensurato di Cicciano. I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato l'uomo che aveva appena "immortalato" la propria scelta. Lo smartphone è stato sequestrato. A Cimitile, invece, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne del posto. L'uomo ha indossato illecitamente uno di quei cartellini che riportano la dicitura "Rappresentante di lista" e si è introdotto all'interno di una sezione. A quel punto ha iniziato a fotografare con il proprio smartphone il presidente e gli scrutatori

