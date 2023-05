Forte maltempo a Monreale | Arcidiacono attiva il Centro Operativo Comunale

... Michele De Pascale - che nella prima mattinata riunito in forma plenaria il Centro Operativo Comunale - alla luce delle previsioni meteorologiche che indicano un'ondata digià da ...... dando luogo a piogge e rovesci anche diintensità, in estensione nella notte su martedì alla Romagna e all'Emilia orientale. Martedì si aprirà infatti all'insegna deldiffuso su ...La Sicilia occidentale è stata colpita da unche ha causato numerosi disagi e interventi dei vigili del fuoco. A Palermo, diverse abitazioni nelle zone di via Oreto, via Roma, via Altofonte e nei pressi del tribunale hanno subito ...

Potente ciclone sull'Italia, forte maltempo almeno per 7 giorni Agenzia ANSA

Le previsioni Lunedì 15 - Al nord: più soleggiato. Al centro: peggiora verso sera. Al sud: ciclone tunisino in arrivo con forte maltempo, ad iniziare dalla Sicilia. Martedì 16 - Al nord: diffusa ...L’allerta meteo per forti temporali e rischio allagamenti potrebbe determinare nelle prossime ore ordinanze sindacali di chiusura scuole in ...