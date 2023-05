Ford E-Toruneo Courier | modello versatile a trazione elettrica

Ford eTourneo Courier, più grande ed elettrico - Quattroruote.it Quattroruote

Ford prosegue nella sua strategia indirizzata a una produzione 100% elettrica in Europa, almeno entro il 2035. Il nuovissimo E-Tourneo Courier, presentato in Danimarca, rientra perfettamente in questo ...COPENHAGEN (Danimarca) - Ford svela il nuovo E-Tourneo Courier, a Copenaghen, in Danimarca, nell'ambito del Bring On Tomorrow Live, un evento realizzato per presentare la strategia elettrica senza com ...