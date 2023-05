Ford | arriva E - Tourneo Courier 100% elettrico

(Di lunedì 15 maggio 2023) COPENHAGEN (Danimarca) -svela il nuovo E -, a Copenaghen, in Danimarca, nell'ambito del Bring On Tomorrow Live, un evento realizzato per presentare la strategia elettrica senza ...

L'E - Tourneo Courier è uno dei dieci veicoli 100% elettrici cheoffrirà in Europa entro il 2024, con l'obiettivo di vendere esclusivamente veicoli a zero emissioni entro il 2035. L'azienda sta ...Questo veicolo, giunto alla sua seconda generazione, entrerà in produzione entro fine anno presso lo stabilimentodi Craiova in Romania. Entro fine annoin Europa la nuova entry level ...

COPENHAGEN (Danimarca) - Ford svela il nuovo E-Tourneo Courier, a Copenaghen, in Danimarca, nell'ambito del Bring On Tomorrow Live, un evento realizzato per presentare la strategia elettrica senza com ...Ecco il nuovo multispazio di Ford, disponibile anche con motore a benzina Come per ... mentre con la seconda fila reclinata (divisa 60/40 di serie) si arriva a 2.162 litri contro 1.656, più di 500 ...