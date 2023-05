Fognini-Rune | tra fischi e insulti all’arbitro succede di tutto

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il danese, testa di serie numero 7, vince nonostante un pubblico decisamente ostile e ottiene il pass per gli ottavi di finale a Roma PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ci ha provato, ma lo scoglio era decisamente alto da scalare. Dopo due vittorie entusiasmanti Fabioè costretto a lasciare gli Internazionali d’Italia: Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.