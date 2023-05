Fisco | nel primo trimestre entrate +2 | 7% a 4 | 7 miliardi

(Di lunedì 15 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da gennaio a marzo 2023 letributarie e contributive sono cresciute complessivamente del 2,7% (+ 4.773 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze.Il dato, contenuto nel Rapporto redatto mensilmente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tiene conto della variazione positiva delletributarie (+1.175 milioni di euro, +1%) e della crescita, in termini di cassa, dellecontributive del 5,7% (+3.598 milioni di euro).L'importo delletributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 maggio scorso. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

