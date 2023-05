Fiorello sul caso Fabio Fazio | C' è uno bravo? Mandiamolo via

(Di lunedì 15 maggio 2023) La rassegna stampa mattutina dia Viva Rai2! non poteva ignorare il, all’indomani dell’annuncio dell’ addio del conduttore alla Rai per passare a Discovery. Lo showman...

L'incursione nella stanza del nuovo ad Con i due compagni di avventuraè entrato anche di ...tavolo, l'immagine della Madonna con il volto di Giorgia Meloni, alle pareti il bersaglio per ...tavolo, l'immagine della madonna con il volto di Giorgia Meloni, alle pareti il bersaglio per le freccette con il volto dell'ex Ad Carlo Fuorets . Poiha sventolato la bandiera tricolore ...Tante le reazionicaso. Non sono passate inosservate quelle di Rosarioe Luciana Littizzetto . Sia il primo, che si è espresso sulla vicenda con la sua solita ironia dicendo una serie di ...

Fiorello sul caso Fazio, 'C'è uno bravo Mandiamolo via' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Botta e risposta tra Rosario Fiorello e Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti torna sulla battuta dello showman che, nel corso della rassegna di Viva Rai2 di giovedì 11 ...