Fiorello saluta in diretta Fabio Fazio | “Ciao | ti vogliamo bene” Poi | “Mi raccomando | io non voglio essere epurato Occhio a quello che dite”

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’addio didalla Rai suscita anche la reazione di Rosario. Lo showman siciliano a “Viva Rai2” prima mostra una foto scarabocchiata del conduttore savonese con scritto “Che tempo che faceva“, poil’amico e collega: “Salutiamoti. Succede“. Dal prossimo settembrepasserà al gruppo Discovery, notizia che ha oltrepassato i confini televisivi perché da tempo inviso al centrodestra, in particolare al leader della Lega Matteo Salvini, ora alla guida anche del servizio pubblico. Nel suo commento mattutinoscherza con Biggio e Casciari: “Mi, io non...

inoltre ha fatto notare agli ascoltatori del suo programma che la spunta blu è stata tolta ... Giulia Salemieducatamente: ' Ciao spunta blu reale, è stato bello ' . Insomma neanche l'...i fan: c'è anche Amadeus. Nella puntata del 5 aprile 2023 ,ha così salutato i suoi spettatori: verso la fine, c'è stato anche Amadeus in videochiamata . Proprio lui, che è ...... in assenza di, è diventato il centro di alcuni dei momenti più divertenti portati sul palco. Ormai italiana d'adozione, l'attrice di origini spagnole mostra ad Amadeus come ci siin ...

Fiorello saluta in diretta Fabio Fazio: “Ciao, ti vogliamo bene” Il Fatto Quotidiano

Continua a tenere banco l’addio alla Rai di Fabio Fazio, che ieri ha ufficializzato il suo passato a Discovery. “Io già immagino la riunione: ‘C’è uno bravo, che facciamo Via’”, il commento stamattin ...1°, 2° e 3° posto alla finale regionale dei “Giochi e campionati internazionali della Chimica “ Seguendo una ormai consolidata tradizione, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” ha partecipa ...