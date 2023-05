Fiorello | “Attraverserò nudo il Ponte sullo Stretto se sarà pronto entro 9 anni” E Salvini risponde | “Magari nudo no | ma in costume sicuramente Preparati”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Botta e risposta tra Rosarioe Matteo. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti torna sulla battuta dello showman che, nel corso della rassegna di ‘Viva Rai2‘ di giovedì 11 maggio, aveva ironizzato sul futuro del: “Matteo te lo giuro – aveva detto– se davvero ilnoveio farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli, lo, da Messina a Reggio Calabria, con solo una pentola davanti. Basta anche una tazzina… E camminerò ciondolando”. A distanza di qualche giornoha pubblicato sul suo profilo Instragram una foto che ritrae ...

... 'Matteo te lo giuro - aveva detto- se davvero il ponte sarà pronto entro nove anni io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli , lonudo, da Messina a Reggio Calabria, ...... io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli, lonudo, da Messina a Reggio ... ma alla fine ha intercettato la promessa die gli ha risposto con un ironia: "Magari nudo no, ...... lonudo , da Messina a Reggio Calabria, con solo una pentola davanti". "Magari nudo ... Non è la prima volta cheironizza e mostra scetticismo sulla grande opera, cavallo di ...