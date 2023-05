(Di lunedì 15 maggio 2023) Fra qualche settimana scopriremo chi sarà la seconda squadra vincitrice della, competizione creata lo scorso anno e che è stata vinta nel 2022 dalla Roma di José Mourinho incontro gli olandesi del Feyenoord grazie al gol di Nicolò Zaniolo. Ancora quattro squadre ancora in lizza per l’ultimo atto. La Fiorentina è chiamata ad una difficile rimonta al St. Jakob, casa del Basilea che la scorsa settimana è uscito vincitore per 2-1 al Franchi grazie a un gol di Amdouni neldi partita. Nell’altra semiil West Ham si è imposto in rimonta sull’AZ Alkmaar e cercherà di confermare il proprio vantaggio anche in Olanda. Le due squadre vincenti si ritroveranno poi il prossimo 7 giugno all’Eden Arena di Praga, impianto inaugurato nel 2008 e il più moderno della Repubblica Ceca. ...

Ma intanto Tatum quella Gara 7 l'ha poi vinta e segnando 51 punti per i Boston Celtics, trascinandoli così alladia Est contro Miami. Cinquantuno. Un'enormità. Record ogni epoca ......tirano un grosso sospiro di sollievo e staccano il biglietto per le terze finali di...dominante in gara - 7 contro i Philadelphia 76ers da parte di Jayson Tatum (112 - 88 il risultato)......Roma dovrà difendere il vantaggio acquisito nel doppio confronto in Europa League con il Bayer Leverkusen per cercare di aggiudicarsi la secondaeuropea consecutiva dopo quella in...

Finale Conference League 2023, dove e quando si gioca Stadio, data, programma, orario OA Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Per ottobre si saranno già dimenticati, o faranno finta di averlo fatto. Da qualche parte bisogna tagliare, nei campionati maggiori o nei minori. Il sistema va armonizzato. Prima o poi è un sacrificio ...