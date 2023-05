Finale Amici 22 | il web furioso con Maria De Filippi | “L’ha umiliato in diretta”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ladel Serale di22 ha visto trionfare Mattia in un clima apparentemente tranquillo in quanto in realtà non sono mancate le polemiche intorno al programma. Il clima si è surriscaldato quandoDeha annunciato gli altri premi della serata e ha fatto entrare anche Aaron, eliminato proprio ad un passo dall’ultima puntata. Si pensava che il ragazzo vincesse un premio visto che è stato scomodato a venire in studio, ma così non è stato.22: Aaron invitato ininutilmente Non ci sono dubbi che ladel Serale di22 sia stato un grandissimo spettacolo tra coreografie emozionanti e canzoni da applausi. Eppure non tutto è stato apprezzato dai telespettatori, specie le battute finali.De ...