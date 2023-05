Filippa Lagerback | l’assenza a Che Tempo Che Fa preoccupa | la motivazione è seria

(Di lunedì 15 maggio 2023)ha spiegato lache l’ha costretta a non essere presente a CheChe Fa. Il suo messaggio ha fattore tutti i fan. Nella puntata del 14 maggio di CheChe Fa non era presente. Un’assenza molto pesante che ha portato ai telespettatori qualche istante dizione. A svelare il motivo del forfait ci ha pensato la stessa artista svedese.– Ansa Foto – Chenews.itLa presenza dinella trasmissione condotta da Fabio Fazio è da sempre apprezzata. Di recente, però, la conduttrice nata a Stoccolma è dovuta restare a casa per un motivo ben preciso: è ...

Lagerbäck e Daniele Bossari compongono una delle coppie più amate di sempre: scopriamo insieme la casa da urlo dove ...... domenica 14 maggio, torna in onda Che Tempo che Fa , condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e. Ecco dunque gli ospiti di questa sera del programma in onda su Rai 3. Che ..." Tanto tranquilli no, perchéquesta sera non c'è e mi collego con lei... ", ha però aggiunto il padrone di casa, lasciando da parte le vicissitudini personali e iniziando così la ...

Dove vivono Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari: la villa da sogno immersa nel verde Trend-online.com

Filippa Lagerback, Discovery con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto oppure resterà in Rai Ecco cosa spera il web.Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari compongono una delle coppie più amate di sempre: scopriamo insieme la casa da urlo dove vivono.