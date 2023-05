Fifa 23 Loïs Openda POTM di aprile della LIGUE 1

Leggi su imiglioridififa

(Di lunedì 15 maggio 2023)è ildi1! L’attaccante belga del Lens si è aggiudicato per il secondo mese consecutivo il premio come giocatore del mese del campionato francese Point faible ? Trop fort Fin de saison en fanfare pour @Lois, qui s'adjuge les deux derniers Trophées du Joueur du Mois édition 2022-2023 Félicitations#TropheesUNFP pic.twitter.com/vvllxzxMqo— UNFP (@UNFP) May 15, 2023 L’annunciosua vittoria è stato comunicato dalla UNFP, l’associazione dei calciatori professionisti francesi che da anni si occupa dell’organizzazione di questo speciale riconoscimento La sfida creazione rosa per ottenere la card dinon è ancora ...